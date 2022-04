Abass DIOP

Diplômé en Master de Langues Étrangères et Affaires Internationales (septembre 2010), j'effectue un Master complémentaire en Coopération au Développement à l'Institut des Traducteurs, Interprètes et de Relations Internationales de l'Université de Strasbourg. Dans ce cadre, j'effectue un stage de six mois à Plan International à Bruxelles dans les Départements Fincancements Européens et Plaidoyer. Je maîtrise, en plus du Wolof et du français, mes deux langues maternelles, l'anglais et l'espagnol. Mon goût pour les langues et civilisations étrangères m'a conduit à l'étude d'une troisième langue, le chinois, que j'espère maîtriser dans les trois années à venir. Ce qui fait le plus de ma formation est qu'elle est appliquée au domaine des affaires internationales lui conférant ainsi une pluridisciplinarité qui me semble essentielle dans le contexte actuel où l'on demande de plus en plus aux salariés d'être polyvalents. Ainsi des domaines comme la gestion et l'analyse financière,le marketing et la communication, le commerce international et la négociation, les ressources humaines et le management interculturel ont été étudiés tout au long de ces cinq années d'université. J'ai reçu une formation supplémentaire en Gestion de Projets qui m'a permis de comprendre toutes les phases du cycle projet, de l'identification à l'évaluation finale. J'ai également acquis une bonne connaissance des institutions européennes en tant que bailleurs de fonds de la coopération au développement et les différents mécanismes de financement dont elles disposent. J'ai une bonne connaissance des autres bailleurs internationaux et français.

Mon projet professionnel s'articule autour des langues étrangères et de leurs différentes applications dans le contexte des relations internationales car je reste convaincu que le fait de disposer de collaborateurs maîtrisant au moins une langue étrangère constitue une réelle valeur ajoutée pour toute organisation.

Après de premières expériences en France, je me destine à travailler dans le secteur des relations internationales plus précisément dans la coopération Nord-Sud, ou Sud Sud, à travers des missions de mise en place, de gestion et d'évaluation de projets. Cela pourra s'effectuer au sein d'organismes de développement, de collectivités, d'entreprises ou d'institutions publiques internationales, et autant dans les pays du Nord que du Sud. J'espère par là mettre à bon profit les compétences acquises en langues et en affaires et surtout continuer à en acquérir dans le souci de toujours apprendre et évoluer.



Mes compétences :

Commerce International

Humanitaire

International

Langues Étrangères

Coopération Internationale