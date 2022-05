Morgane COLLET

Titulaire d'une Maitrise en Langues Étrangères Appliquées et d'un Master en Échanges Internationaux, je suis à la recherche d'un premier emploi dans le secteur Marketing/Communication dans un environnement international, dynamique et challenging.



-Réaliser des études de marché

-Créer des supports Marketing

-Analyser le marché concurrentiel

-Piloter un projet

-Communiquer efficacement en français et en anglais







Mes compétences :

Commerce international

Langues étrangères

Gestion de projet

Pack office

Team work

Comptabilité

Communication

Marketing direct

Mac

Motivation

Dynamisme