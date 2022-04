Abazid TOLBA

Véritable Manufacturing Manager ayant démontré des compétences particulières sur le management des organisations et de la chaine logistique industrielle .



M. TOLBA est un fidèle de l'approche Lean et convaincu que le concept d’amélioration continue est le moteur de l’entreprise rentable et compétitive, mais aussi Il aime avoir beaucoup de contact avec ses clients et fournisseurs et considère la satisfaction du client la seule façon de conduire une entreprise durable.



Mon parcours professionnel est riche d’expériences dans l’environnement de production chez des industriels leaders à l’échelle internationale comme STMicroelectronics, EGIDE ou encore EDAS pour lequel je continue à évoluer en qualité de responsable production et ordonnancement avec une vue globale sur la chaine logistique allant de l’expression du besoin client jusqu’à la sous- traitance chez les fournisseurs avec une parfaite maîtrise :

- Gestion des processus industriels basés sur la mesure de la performance orientée vers la satisfaction du client. (OTD et OQD).

- Transformation du prévisionnel client à un PIC, PDP et des PFE comme éléments d'entrée et la mesure de l'activité, rendement et la productivité comme éléments de sortie.

Compétences/Outils :



- Supply Chain Management.

- Lean Manufacturing, Six Sigma et les techniques

- Management Projet / Organisations/Processus.

- Mise en place d'indicateurs clés, des objectifs et des mesures.

- Gestion des risques -.



Mes compétences :

AMDEC

Audit

Audit interne

Certification

Gestion des Risques

Lean

lean manufacturing

Management

management des equipes

manufacturing

Maroc

Six Sigma

Start up