Abbdelhafid JEBBARI

Après une vingtaine d'années d'activité chez une grande banque Française, dans des fonctions commerciales,managériales et supports, Abdelhafid fait le choix de s'investir dans le conseil et la formation professionnelle.



Une formation de 6 mois et un titre professionnel de formateur consultant obtenu en 2013.

Il conçoit et anime aujourd'hui des actions de formation liées aux métiers de la banque de détail. son offre de formation concerne également des modules impliquant les managers, les créateurs d'entreprise et les porteurs de projet.

Il s'adresse à des publics de cadres et salariés des banques, des commerciaux, des chefs d'entreprises et des étudiants en écoles de commerce et des métiers de la banque.



Mes compétences :

Analyse financière

Animation de formations

Banque et assurance

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Langue anglaise