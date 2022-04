Responsable technique dans une grande multinationale industrielle de secteur automobile (effectif 5000 personnes)



précédemment responsable méthode et responsable production dans la même société.

longue expérience dans le management des projets; amélioration continue des lignes de production par les nouveaux outils et standards; gestion et encadrement de personnel technique; industrialisation et implantation des nouvelles lignes de production.