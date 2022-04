Mes compétences :

Développement JAVA /J2EE

DBA postgresql

Administration linux/Windows

Développement : .NET c#

Développement : SQL (postgres, sql server)

Administrateur systèmes et réseaux

Gestion de projets

Architecture logicielle et objet

Intégration continue

C++

Architectures client/serveur et n tiers

SQL Server

Asp.net

Responsable informatique

Architectures Orientées Service