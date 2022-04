Abdallah MAAZI

- 12 annees d'experiences reussies dans la vente de solutions logicielles d'entreprise

- Specialisation dans la gestion de donnees, d'information et de knowledge ainsi que de flux operationels au sein de la recherche, du developpement, de la production et de la commercialisation des produits

- Solides references clients dans la vente de solutions d'aide a la decision de type Business Intelligence, data mining, analyse de donnees et reporting agile

- Tres bonne connaissance des marches et geographies suivantes: France, Espagne, Italie, Belgique et Suisse



Mes compétences :

Management commercial

Gestion grands comptes et centre de profits

Business developpement & partenariats

Vente complexe

Management opérationnel

Développement international

Management d'équipe

Business Intelligence

Vente

Enterprise Application Integration

Business Process Management

Management

Business development

Health Level 7