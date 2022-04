BONJOUR,

Avec l'éxpérience que j'ai acquis en plus de dix huit ans dans le domaine de l'échafaudage,peinture anticorrosion et calorifugeage , je peux diriger plusieurs équipes et les former.

Je connais toutes sortes d'échafaudages (entrepose,lahyer,comabi,pleytac...)

Ainsi qu'en peinture anticorrosion.

Sérieux,travailleur et disponible.



Mes compétences :

GMAO