Mes compétences :

Conception et réalisation des cartes électroniques

C, C++ et PASCAL

PCAN Explorer, Flash Burn, CCS (Code Composer Stud

Modélisation, simulation, contrôle, commande

Word, Excel, Power point, visio

SmarTeam, SVN

DSPACE, Proteus (ISIS, ARES), FLUX, AUTOCAD, RT-LA

Gestion,conversion,stockage d l’énergie électrique

dsPIC, microcontrôleurs, DSP et FPGA

MATLAB (SIMULINK, STATEFLOW), PSIM, SCADE, SABER,