Abdarrahmane ZAIDANE

Doté d'une double formation scientifique et informatique ainsi que d'une bonne maîtrise de l'anglais, je recherche un poste d'ingénieur études et développement et souhaite m'investir dans toutes les étapes du développement d'applications à haute valeur ajoutée technologique, de l'analyse à la réalisation.

Mon profil est orienté développement (mobile, intranet, internet, système d'information), et je dispose de rigoureuses connaissances en développement . Mon expérience professionnelle m'a donné une approche concrète du travail en équipe.

Fortement intéressé par les projets mettant en œuvre les bases de données et les architectures N-tiers, j'ai déjà à mon actif des réalisations sous J2EE, MySQL.



Mes compétences :

JAVA

AJAX

C# .NET

HTML

J2EE

Programmeur

Développeur

Spring

Struts

Hibernate