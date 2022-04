Abdelâaziz AKHARRAZ

Je dispose d’un diplôme d’ingénieur d’état en informatique et d'une expérience professionnelle de plus de 5 ans en analyse, conception et développement des solutions informatiques.



Ayant un sens de l’écoute, une forte capacité d’analyse et une grande patience. Sérieux et responsable, j’adore les défis, je suis de nature sociable et patiente, je m’intègre facilement dans une équipe. Je suis organisé,dynamique et créatif, je préfère toujours laisser mes empreintes dans les projets où j’ai participé et dans les sociétés où j’ai travaillé.



Mes compétences :

Java/jee

Linux

Android

Javascript

JQuery

Administration réseaux

Ingénieur informatique

Php

Java

Wordpress

Netbeans

Photoshop

JEE

Eclipse

Bootstrap

JavaServer Framework

Hibernate

CodeIgniter

PHP 5

MySQL

Windev mobile

Webdev

Windev