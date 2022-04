Abdelali ARHERBI

+ Spécialiste dans la gestion de projets et la mise en place de méthodologie adaptée, basée sur (AGILE, LEAN IT, PMP, ITIL).



+ Forte expertise technique et fonctionnelle dans la modélisation et l’intégration d’un système décisionnel.



+ Solide expérience dans le change management et le management de la performance.



+ Excellent relationnel, une forte autonomie, de bonnes capacités d’analyse, de communication et d’animation d’équipe dans un contexte international.



+ Bonnes connaissances du secteur de l’Energie , de l’industrie et du transport.





Mes compétences :

SAS

Business Intelligence

Gestion de projet

Agile

Microsoft BI (SSIS, SSAS, SSRS)

Conduite du changement

Lean IT

Talend

Project Management Office