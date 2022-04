Abdelali BAHOUM

Mes 6 années d'experience en tant que commercial terrain dans l'industrie automobile et pétroliere en B to B et B to C m'ont permis d'acquerir une excellente connaisssance de la stratégie d'entreprise et de l'ensemble des outils commerciaux.

Un relationnel aisé, des connaissances techniques poussées, des qualités managériales reconnues, une parfaite maitrise de l'organisation ainsi qu'une bonne capacité d'adaptation m'ont permis de créer une dynamique dans mon secteur, d'augmenter considerablement mon portefeuille client et ainsi depassé les objectifs fixés.





Mes compétences :

Rigoureux