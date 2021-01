Abdelhamid HMIMA

Attiré par le monde des nano-technologies optiques, la spectroscopie et l'électronique. Je gère des missions de mise en place de prototype de capteur optique de haute résolution. Je mets en service mes différentes compétences pour analyser, développer et résoudre les différents problèmes liés à l’intégration du produit final. J'aime coordonner, plus particulièrement, au cours des phases de conceptions, des activités expérimentales de validation de performances du capteur.



Mes compétences :

Optique & Optoélectronique

VHDL

C

MATLAB

Lumerical

Zemax (initiation)

LabView