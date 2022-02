Abdelkader BABA-ALI

Polyglotte (arabe-français-anglais-italien), passionné de langues vivantes (russe-allemand-espagnol) et épris de multiculturalisme, je souhaite poursuivre ma carrière professionnelle dans la traduction-interprétation plurilingue, notamment technique.

Je jouis d'une expérience probante ; je possède une combinaison linguistique assez intéressante ; mais surtout, j'éprouve une passion profonde pour le mot juste qui permette l'énoncé le plus précis afin de traduire le plus fidèlement possible l'idée exacte à vouloir transmettre.

Le tout garni d’un brin de talent d'autodidacte, chargé d'une intelligence aguerrie et porté par une curiosité cognitive insatiable.





Mes compétences :

SDL Trados

MO Office

Traduction