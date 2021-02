Abdo ANDRAWS

Je suis un professionnel de l'informatique, j'ai travaille dans plusieurs societes comme chef de projets, responsable IT, formateur, enseignant.

J'ai acquis une experience assez riche dans plusieurs domaines : logiciel, materiel, reseau.

Je peux resumer mes competences pricipales :

1- Bases de donnees (etude et conception)

2- SQL Server (administration, optimisation et developpement)

3- Chef de projet informatique

4- Analyste

5- Formateur



Mes compétences :

Analyse Et Conception

Bases de données

Bases De Données SQL

Basic

Chef de projet

Conception

Formation

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Microsoft Visual Basic

Système d'Information