Philippe DOAZAN

Spécialiste en vente B/B solutions et services.



Expérience fonctionnelle :

- Définition de politiques commerciales quantitative et qualitative

- Animation complète du processus de vente

- Réponses aux appels d’offre

- Référencements, Partenariats, Accords Cadre

- Recrutement, Encadrement, Fidélisation

- Pédagogie, écoute

- Marketing des ventes et support avant-vente, communication, présentation publique, petits déjeuners .....



Les environnements dans lesquels j'ai évolué :

- SSII : Assistance Technique, conseil/audit - Décisionnel/BI (Business Objects, Informatica...), NTIC, SAP, Services Managés et Intégration Systèmes,

- Formation IT : Réseaux Télécom, NTIC, Sécurité,

- Edition de progiciels financiers et services,

- Services financiers : gestion du risque clients, renseignement commercial

- Achats : réduction des coûts hors production



Mes compétences :

Recrutement

Marketing

Services

Communication

Responsable

Décisionnel

Cost killing