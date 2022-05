Philippe DUCHENE

Transition SI s'adresse aux PME ou ETI qui souhaitent bénéficier, dans un délai très court et pour une durée déterminée, de compétences managériales et opérationnelles hautement qualifiées dans le domaine des Systèmes d'Information pour faire face à des situations particulières.

Ce manager de transition peut également être mis en place en temps partiel (DSI temps partagé) afin de bénéficier de la compétence d'un expert dont la présence à temps plein n'est pas nécessaire ou difficilement budgétable.



Le contexte peut être d’ordre technologique (réalisation d’un schéma directeur, intégration d’applications, coaching d’un RSI/DSI en poste pour l’accompagner sur un projet, accompagnement d’un DG sur la stratégie, la gouvernance, la politique SI) ou managériale (départ du DSI, participation au recrutement du successeur, refonte de l'organisation de la DSI, souffrance de l’équipe en place, …).

L’objectif est d'aider les entreprises à prendre le virage d’un SI global et agile en intégrant en durée limitée un expert en lieu et place du RSI/DSI à remplacer en urgence ou en coaching et accompagnement de la direction en place.



Si vous aviez donc des réflexions ou des projets de ce type, je vous serai reconnaissant de bien vouloir me consulter.



Bien cordialement

Ph Duchene



Mes compétences :

Manager d'équipes pluridisciplinaires

Urbanisation des SI

Architecture logicielle

Anglais

DSI

Architecture SI

Achats

SOA

SIRH

ETL

ERP

ESB

Directeur des Systèmes d'Information

eCommerce

Personal Home Page

Java

Zend

Web Services

UML/OMT

Scrum Methodology

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

Facilities Management

FORTRAN

Drupal

Customer Relationship Management

C++

Audit

API