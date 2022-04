Abdou MBAYE

Je suis le président de la SAS ICCOM PREMIUM ENGLISH et nous travaillons avec la Méthode Anglais Oral Accéléré, une Méthode d'apprentissage unique et innovatrice pour booster votre expression orale en anglais.



L'Anglais Oral Accéléré en quelques mots : l'Anglais Oral Accéléré est une méthode innovatrice qui sollicite votre mémoire auditive, visuelle et écrite : 95% d'entraînement oral par un scénario de questions/réponses dont 5 % à la lecture et 5% à l'écrit. Tous nos formateurs sont originaires de différents pays anglophones et vous entraînent à vous familiariser à différents accents et cadences en anglais. Grâce au diagnostic d'Anglais Oral Accéléré, nous déterminons votre niveau réel d'anglais oral (expression/compréhension) de départ et votre vitesse de mémorisation. Ainsi, nous définissons avec vous le programme de formation nécessaire pour atteindre vos objectifs.



Visitez notre site : http://www.anglaisoralaccelere.com



