Abdou SARR

Nous accompagnons nos clients et les assistons dans la réflexion, la décision et la mise en place des mesures adaptées aux situations de chacun.

Au-delà de toutes les solutions disponibles dans le cadre d'une démarche rigoureuse, qui va de l'audit patrimonial à la détermination d'une stratégie et ses mesures, Le groupe Patrimmofi découvre fréquemment des situations patrimoniales particulièrement complexes résultant d'initiatives prises par nos clients dans le passé.Selon les particularités de l'organisation patrimoniale de ses clients.

PATRIMMOFI pourra être amené à proposer des opérations de restructurations visant à corriger certains déséquilibres, atténuer la fiscalité, diversifier les actifs, reconstituer des capacités d'investissement, générer des liquidités en trésorerie courante et en capitaux, anticiper les problématiques liées à la fiscalité du patrimoine, ISF et transmission.

Ces opérations se font sur la base d'une analyse très précise de la situation patrimoniale actuelle et de l'intégration des priorités et des objectifs personnels de chacun des clients de PATRIMMOFI.

Chaque solution proposée sera validée auprès des experts concernés, avocats, fiscalistes, etc,

PATRIMMOFI assure la mise en œuvre des mesures retenues en sélectionnant les partenaires spécialisés les plus performants comme banques, compagnies d'assurance, notaires, et en assurant le suivi jusqu'à la mise en place définitive des opérations.BUREAUX :41 RUE DE PRONY 75017 PARIS 0140738383



