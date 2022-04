Abdoul Aziz BAH

Titulaire d'un baccalauréat scientifique et un DEUG en informatique à L'université, je prépare un diplôme Bac+3 chez Nextformation concepteur développeur informatique, durant mes expériences en tant que développeur Web et programmeur de jeux vidéo, je suis curieux et méthodique. mon projet est de devenir ingénieur web, je suis à votre disposition.





Mes compétences :

JAVA

MySQL

XHtml&Css

Html/css

PHP

XML

Javascript avec JQuery

Ubuntu

Microsoft office

Windows 7

Mac os

Linux/UNIX

Langage c

Langage objet