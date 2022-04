Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jonathan JUMARIE, je suis développeur web en PHP/MySQL/PostgreSQL. Développer des sites et applications web me passionne beaucoup. J'ai le sens du travail d'équipe, je suis méthodique et autonome, avec des compétences en développement. J'ai acquis ces qualités durant les projets d'études de ma Licence, en développant un jeu en Java, et surtout lors du développement d'une application web personnelle en PHP/MySQL permettant de gérer mes dépenses. Je suis à votre disposition pour toute rencontre. A bientôt.



Mes compétences :

JAVA

Javascript

Html/css

Modélisation UML

PHP

Symfony2

Drupal

JQuery

PostgreSQL/MySQL

Java EE/JSP

AngularJS

Node.js (Framework SailsJS)