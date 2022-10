Fabien Jumarie

La vidéo est un enjeux majeur pour toutes les entreprises. Ce support qui facilite la mémorisation et la diffusion de messages est devenu incontournable.

Je mets ma passion pour l'image à votre service, pour créer des contenus à votre image, adaptés à vos besoins et qui répondent à vos objectifs.



Vidéaste et Community Manager, deux métiers qui partagent des objectifs communs : créer des contenus et les diffuser, afin de faire passer des messages auprès de votre audience cible.





Je peux vous accompagner si vous cherche à :

* Créer et diffuser des contenus vidéos

* Mettre en place et déployer votre stratégie social media

* Créer, déployer et piloter vos campagnes social ads

* Développer votre visibilité et votre notoriété en ligne

* Lancer un produit ou une marque