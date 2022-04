Abdoul-Karim SAID CHANFI

Saïd ABDOUL-KARIM (SAK Fofana)

Entrepreneur ,

Divorcé, sont nés son fils Kémil et sa fille Kamila.



En 2009, Je me suis lancé dans les affaires, détenant des parts dans de nombreuses Sociétés:

dans la solution informatique et communication: SAKnet - en 2009;

dans le Tourisme, Agence & Tour Opérateur: MaloudjaCom, en 2010 ;

dans l'immobilier: Immotech, en 2013;

dans Commerces & Distributions : Hussussia, en 2014;

dans le voyage, Agence de voyage à Mayotte : Maoré Matebezie, en 2015

dans la couture : ALICHA, en 2015

principal actionnaire de KparK invest, 2015 ;