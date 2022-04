Abdoul Karim SIDIBE

Ingénieur d'état en génie logiciel, spécialisé dans l'intégration de système dans le domaine télécom(Collecte, provisionning, Billing et Interconnexion), j'ai eu à réaliser beaucoup de projets divers. Mes compétences acquises durant ces 10 ans à Orange Mali me confèrent l'aptitude d'un bon architecte SI télécom.



Développeur de solution Billing depuis 2004, Chef de projet CRM Oracle depuis 2006, et actuellement chef de projet Billing convergent highdeal.



Mes compétences :

Billing

SQL

JavaServer Framework

Java EE

Gestion de projet

Linux

Java Platform