Abdoulaye IDE

Avec un niveau master ingénieur industriel électromécanique ;une licence en électronique électrotechnique automatique option production industrielle de l'université des sciences et technologies de Lille je suis à la recherche d' un emploi dans le cadre de la gestion de la qualité ; de la gestion de la maintenance électronique industrielle et une expérience de dix dans la maintenance des installations aéroportuaires aide à la navigation sol-sol et sol-air je désire tant mettre mes compétences en valeur au sein d'une société soucieuse de la satisfaction de ses clients à travers une démarche qualité qu'elle s'est fixée.



Mes compétences :

Gestion de la maintena

ISO 900X Standard

Microsoft Word

Microsoft Excel