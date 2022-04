Je me nomme Abdoulaye N'DIAYE, Ingénieur Agronome de profession, avec quinze (15) ans d'expériences dans le renforcement organisationnel et institutionnel des organisations/entreprises Agricoles pour la valorisation de leurs activités.

J'occupe le poste de Coordinateur National du projet Initiative Mil-Sorgho de SAA/SG 2000 au Mali(projet de valorisation des céréales sèches)

Spécialiste en gestion technique, administrative, financière et comptable: des programmes/projets d’Assurance, de sécurité et de Sécurisation Alimentaire; de prestations de services locales; en vulgarisation des données de la recherche, d’amélioration de la production et de la productivité Agricole, en conditionnement, de transformation primaire, secondaire, en marketing/commercialisation des produits Agricoles (céréales, légumes, fruits) ; en exécution des études de marchés, de promotion commerciale des produits Agricoles ; en Analyse de la Chaine de valeur des produits Agricoles ; en Agrobusiness en élaboration-montage des projets Agricoles viables avec leurs business plans, planification , conception, exécution et application des outils de suivi-évaluation adaptés (cadre logique), en collecte, analyse et traitement des données (informations) pour l’auto suffisance alimentaire des populations, la lutte contre la pauvreté et la malnutrition, l’amélioration des revenus des acteurs ; méthodes participatives, gestion, coordination, supervision et gestion programme de santé et de nutrition.



Mes compétences :

Assurance

Gestionnaire

Gestionnaire de projets

Valorisation