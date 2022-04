Abdoulaye SARR

Licencié en Anglais option Littératures et Civilisations américaines de l'Uiversité Gaston Berger, Diplomé de l'EDTL (Ecole de direction du Transport et de la Logistique, groupe AFT/IFTIM) et de la Sorbonne (Master 2 pro GAELE: Géographie, Environnement et Logistique des Echanges Internationaux), j'ai reçu une solide formation dans les métiers du transport et de la logistique.

J'ai effectué de nombreux stages en France et à l'étranger (Allemagne, Sénégal) dans les entreprises de transport, de logistique, mais aussi dans le secteur des hydrocarbures au Sénégal.

Actuellement, je suis Directeur Technique au sein de la société TRANS ECO TDN et je suis en charge de gérer toutes questions relatives à la sécurité, au respect de la réglementation transport.

Je suis en veille active pour une future expérience dans le transport maritime à l'international.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Chercheur

Commercial

Exploitation transport

Géopolitique

Logisticien

Responsable d'exploitation

Transport

Transport maritime