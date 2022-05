Stephanie BASTARD

Titulaire d'un certificat technicien qualité en 2006 au centre de formation Proméo effectué en alternance, je suis à la recherche active d'un emploi dans le domaine de la qualité.

Mon expérience de neuf ans au sein de Ctaerpillar Matériels Routiers m'apporte beaucoup en qualité et en communication, cette entreprise m'a appris sa culture, ses outils et méthodologie de travail.

Je suis quelqu'un active, rigoureuse et sensible.Je suis de nature curieuse et spontannée, ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de chose.



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Office

Procédures ISO

Audit de poste

Calibration, maintenance et gestion parc d'aparei

métrologie

Relationnel

Management de projet

Qualité