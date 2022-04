Abdoulaye SORO

Ingénieur des Techniques en Agroalimentaire. Spécialisé en Contrôle Qualité et environnement.

j'​ exerce mon activité dans tous les domaines et les secteurs liés à la production, la transformation et l’utilisation de l’énergie avec la particularité d’intégrer, d’évaluer et de minimiser les impacts environnementaux. Mes connaissances dans le contrôle de la qualité des produits et services, de toutes ses formes, me permet d’aborder pratiquement tous les cas, en particulier, ceux multiples avec le souci d’efficacité et de sobriété, tout en respectant les normes environnementales et en minimisant les impacts sur les effluents liquides ou gazeux, le bilan carbone en accord avec le territoire d’accueil.

Je suis en mesure de comprendre, mettre en œuvre et améliorer un système de management QSE ;

- de participer à l'amélioration des procédés de fabrication, de l'organisation de la production et des équipements productifs ;

- de superviser le contrôle des matières premières, des moyens de production, des produits semis-finis et des produits finis ;

L’ensemble de ces caractéristiques me dote de compétences environnementales et managériales qui permettent d’accéder rapidement à une fonction d’assembleur dans tout projet industriel d’envergure où les problèmes environnementaux sont à la fois transverses et omniprésents.

Je vis à BONGOUANOU (Côte d’Ivoire) et je peux exercer dans toute la zone U.E.M.O.A.

Contacts:47 09 68 73 - 55 00 49 98 - 24skblo@gmail.com



Mes compétences :

Commodities

CSP

Microsoft Excel

Internet

ISO 900X Standard