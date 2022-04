Abdoulaye SY

Acuellement je suis CLO( Agent de Liaison Communautaire) chez sphère mineral Mauritanie une filiale de Glencore .

Avant d'intergre ce poste j'étais Géologue d'exploration chez Sphere Minerals et plus precisemment responsable de la carothèque .

je fus également assistant technique nationale dans une ONG espagnole (FAMSI) et aussi quelque passage pour le compte d'une société de boisson en Mauritanie SOBOMA comme contrôleur qualité du laboratoire de contrôle qualtité (Coca cola).

enfin j'ai effectué quelques stages et consultations dans certains bureaux d'études et organisation de la place .



Mes compétences :

Géologue d'exploration chez sphère minerals

responsable de la carothéque chez sphère minerals