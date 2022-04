Abdoulaziz TOUR?

Mr Touré Abdoul Aziz Hakimou.

Agent technique biologique et équitable,

avec plusieurs experiences professionnelles notamment en parapsychologie naturothérapie,informatique et maintenance du materiel informatique et électronique,commerce general,maintenance industrielle boulangerie, electricité,conservation des eaux et des sols et defense et restauration des sols, enquete géomatique et manipulation GPS, communication et andragogie.

Autodidact.

à présent j'ai une boutique qui me sert à faire la promotion des produit de pharmacopée chinois et Africain.

mon agence est en cours de constitution et je compte faire la mise en place definitive d'ici au 20 decembre 2010.

il faut souligner que cette agence met en promotion la majeur partie des experiences que j'ai pu acquérir tout au long des 10 dernières années.je suis quelqu'un de tres ouvert dynamique courageux et surtout objectif.je fais souvent beaucoup pédagogue.

je suis ouvert a toute proposition et activité.

tres dynamique, travailleur, rigoureux et objectif je suis.

et c'est dans le cadre de la promotion et la mise en place d'un bureau afin de facilité les transaction que je prevoit la mise en place de different bureau tout d'abord dans différent pays de la sous région.



Mes compétences :

Appui conseil

Conception

Conception formation

Conseil

Étude de faisabilité

FAISABILITE

Formation

installation

Promotion