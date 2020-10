Abir ZAIDI

Directrice d'usine, avec 5 ans d'expérience et titulaire d'un diplôme d'ingénieur de production industrielle.

Aujourd'hui je souhaite intégrer une entreprise internationale et collaborer avec une équipe dynamique. J’aimerais bien mettre à profit et approfondir mes compétences techniques et organisationnelles acquises afin de relever de nouveaux défis et se lancer dans une nouvelle aventure apte de faire évoluer ma carrière.



Mes compétences :

Gestion de projet

Lean Manufacturing

Système de management de la qualité

5S

PDCA

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Amélioration continue

Méthode SMED

Amélioration du processus

Analyse des besoins

Microsoft Excel

Microsoft Word

Amélioration de la productivité

AMDEC/FMECA

Kaizen

Optimisation des process

Gestion des stocks

Microsoft PowerPoint

Norme HSE