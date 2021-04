Abraich MOHAMED

J ai travaillé dans le domaine de l hôtellerie de luxe pendant 18 ans ( le stewarding et l economat).



Je suis rentré chez hilton en débutant par des extras ensuite j ai gravis les différents échelons jusqu'au poste de chef steward .gestion d un service ( matériel , personnel jusqu'à 25 personnes et également j assure le maintien des regles d hygiene HACCP ) en collaboration avec tous les services de l hôtel j ai aquis beaucoup de compétences lié à ce métier ( l organisation planification,résistance au stress sens relationnel ,travail en équipe,communication)

En 2001 j ai aquis une expérience de responsable économat au hilton Orly qui m a apporté d autres compétences dans le domaine des achats.

2003-2009 de retour au Hilton Paris 15eme jai pris l entiere responsabilité du service stewarding

entre temps j'ai participé à l ouverture du hilton arc de triomphe en apportant une aide au service stewarding

Après le changement d enseigne Le hilton est devenu le Pullmnan j y suis resté jusqu'en juin 2009.

En attendant de retrouver de nouveaux challenges j'ai effectué des extras en tant que chef de rang,équipier banquet et économes dans différents hôtels de luxe

en mars 2011 une petite éxperiences de 5 mois en tant que responsable du service stewarding chez Hyatt Regency CDG .



Septembre 2011-juin 2012



Extras hôtels 4*



Depuis juillet 2012 j'occupe le poste de responsable logistique chez Kingfisher/Bricodépot , un métier très intéressant , passionné de bricolage et mes expériences de gestionnaire et de manager d équipe me donne envie de continuer et d évoluer au seins de l entreprise Bicodépot qui se développe de plus en plus en France et à l étranger. J'anime une équipe de 3 à 4 personnes sous l autorité du chef de secteur logistique , j apporte tout mon savoir faire pour gérer au quotidien le flux de marchandise de la réception et le contrôle jusqu'à l entrée de la marchandise en rayon,sur SAP , je planifie les différents RDV des fournisseurs, gères les litiges ,les SAV ,livraisons web,drive et prestataires enlèvement déchets et transports marchandise.Dans un souci du respect de l environnement je met tous en oeuvre pour optimiser les déchets et leur recyclage. J'ai également travaillé avec et sans un entrepôt déporté.

Depuis un an je coordonne le secteur logistique avec une petite équipe et sans l entrepôt et pour réussir il faut être bien organiser,bien gérer les flux de marchandise anticiper et vider les réserves sans oublier les déchets car l essentiel en deux mots La place.

Chaque jour il faut relever des defis de plus en plus ambitieux et avec une équipe performantes les objectifs sont atteints



Mes compétences :

Responsable

Organisation

Dynamique

Management