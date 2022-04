Sophrologue certifiée et praticien en Hypnose Ericksonienne, au sein de mon cabinet situé dans le 17è (M° Malesherbes), j''initie mes patients (adultes & adolescents) aux techniques douces de la SOPHROLOGIE au cours de séances individuelles et de séances de groupe et pratique l'hypnose dans le cadre de séances individuelles. J'interviens également en entreprise dans le cadre de conférences sur la gestion du stress et de stages permettant d'expérimenter la sophrologie.

- Egalement professeur de yoga (lignée Swami Satyananda), j'enseigne le yoga traditionnel de l'Inde sous deux formes : le HATHA YOGA et le YOGA NIDRA dans le cadre de :

*cours collectifs & individuels de Hatha Yoga (avec postures, respirations, relaxation, méditation) pour adultes & adolescents à PARIS 17ème (M° Ternes / Etoile).

*séances collectives & individuelles de Yoga Nidra (relaxation profonde à l'aide de respirations & de visualisations) pour adultes, enfants & adolescents à PARIS 17ème (M° Malesherbes / Villiers).

* coaching à domicile (8ème, 16ème et 17ème arrondissement)

* intervention en entreprise : cours collectifs hebdomadaires + séminaires d'initiation au yoga.

