Adel KALLOUBI

Étant jeune diplômé d'un Master IRAD, je suis actuellement en poste d'ingénieur études et développement.



Mes principaux centres d'intérêt :

Technologies du web

Génie logiciel

Réseaux et sécurité informatique

Informatique scientifique



Liste de mes compétences



Langage informatique :

C/C++, java/J2E, Python

Php ,html CSS, sql, pl/sql

Prolog, Windev



Web/Progiciels : hibernate ,Swing/Awt , EJB, DB2, Oracle, QT, Merise



Prog. Multicore : OpenMP ,TBB ,Posix,Cuda,SSE



Modélisation/vérification : Logique LTL, Bdd, TOM,réécriture



Visualisation : Opengl/3D,java3D ,Flowvr



Sécurité : Spécification HLPSL



I.A : Prologue, Euristique



Systèmes Exploitation : Linux(Ubuntu\ Debian),Windows Vista Professionnel/XP/2K



Mes compétences :

Java EE

C

C++

Python

PHP

Java Platform

Base de données

Linux

PL/SQL

JavaScript