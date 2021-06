Adélaïde LACHAUX

Née en Corse en 1960, j'hérite du prénom de ma grand-mère, Adélaïde.

Ma rencontre quelques années plus tard avec une artiste peintre sera déterminente dans mon parcours artistique. L'art, quel qu'il soit est un moyen de communication. Ma sensibilité m'a naturellement poussée à m'exprimer au travers de la peinture.

Figuratif et stylisé, mon intérêt est avant tout le contact avec la matière que je peux travailler à ma guise grâce au couteau, voire avec les doigts. Avec ma palette en main, les couleurs prennent forme et s'activent. Cette technique me permet d'avoir un lien privilégié avec la matière.

Quelque soit le sujet abordé, nature morte, personnage, l'émotion et l'énergie jaillissent avec la même force.

Si je peux offrir du plaisir voir du bonheur au travers de mes oeuvres, c'est là la plus belle récompense de l'artiste !



