Adélaïde ROOST

Après une expérience de près de dix ans en marketing en France et à l’étranger, j’ai réorienté ma carrière vers le métier de consultante en gestion de carrière. Aujourd’hui, titulaire du Master « Evaluation et Bilan des compétences » de l’université Paris 8 et habilitée MBTI, j’accompagne les femmes et les hommes dans leurs parcours professionnels : bilans de compétences, bilans professionnels, insertion professionnelle / recherche d’emploi et de formation, connaissance de soi (MBTI).



Mes compétences :

Gestion de carrière

Bilan de compétences

MBTI