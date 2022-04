Catherine JOMOTTE

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Master 2 à l' IGS Paris, plus de 20 ans d'expérience en ressources humaines dans les secteurs :

catering aérien, banque-finance, assurance, mutuelles et collectivités.

Aujourd'hui, je suis à l'écoute des opportunités pour accompagner un service RH engagé dans le développement des emplois et des compétences pour la performance de l’entreprise.

Responsable et consciencieuse, je serai partie prenante dans une dynamique d'équipe.



Rencontrons-nous pour évoquer vos besoins et projets



Mes compétences :

GPEC

Bilan de compétences

Droit social

Recrutement