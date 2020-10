Adèle PARAGE

EN RECHERCHE ACTIVE D'UN NOUVEAU POSTE DE GRAPHISTE SUR LA ROCHELLE ET LES ENVIRONS !



Passionnée de graphisme depuis toujours, je trouve ma voie après un BTS Communication visuelle (option graphisme, édition et publicité) à L’Institut Supérieur des Arts Appliqués (LISAA) de Nantes.

En janvier 2013, après l'obtention de mon diplôme et 7 mois de stage, j'intègre l'équipe d'une agence de communication et marketing produit à La Rochelle en tant que designer graphique. Passionnée par mon métier, je me découvre une attirance nouvelle pour le packaging produit, le graphisme et l'esprit de collection de gamme qui en découle.

Après 7 années en tant que salariée, je me lance en tant que graphiste freelance en septembre 2018 en parallèle de mon activité principale afin de me diversifier et de répondre à mes besoins d'indépendance et de créativité.



Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6