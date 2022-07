Mes compétences :

Préparer et suivre un plan de formation

Organiser les élections des Délégués du Personnel

Compléter des dossiers de subventions diverses

Faire des actions de communication

Organiser les formations internes et externes

Gérer un Service Après Vente

Organiser des évènements

Proposer et suivre des contrats de maintenance

Gérer des planning

Créer des procédures et tableaux de bord

Prospecter et développer le CA

Paye, facilité d'adaptation, dynamique, polyvalent