Adelina CHAMORRO

Artisan Photographe, exerçant depuis 2006 en région parisienne ainsi que sur toute la France.

réalise de reportages photo de mariage, de Bar Mitzvah / Bat Mitzva, quinceañera et d'autres événements publics, familiaux et religieux.

La création de livre photo de mariage, de famille est aussi son spécialité.



Grâce à son studio mobile,Adelina se déplace pour réaliser vos portraits en individuel ou de famille ainsi que la photo de grossesse (en couple) et ensuite celle de votre bébé.

Quel meilleur endroit pour se faire photographier, en toute intimité et tout en douceur, que dans son cocon familial ?



- Création de Book pour modèle, comédien, grossesse et naissance...



Bienvenue sur ses vitrine virtuelle :



ADLEVA Images : http://www.adleva-photos.com/

ADLEVA Images - Facebook : http://www.facebook.com/Adleva



Mes compétences :

Enfant

Maternité

Photo

Photo de mariage

Portrait

Prestige

Reportage

Reportage photo

studio photo