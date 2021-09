Juan CHAMORRO

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une solide expérience dans le management d'équipe et la gestion d'exploitation.

D'ailleurs, en tant que responsable d'exploitation chez DS France, j'ai secondé le directeur dans le recrutement du personnel logistique. Je supervisais et planifiais le travail de l'équipe logistique et étais garant du climat social et des activités de l'exploitation.



J'avais aussi la responsabilité de la bonne tenue des stocks, organisais et participais activement aux inventaires tournants.



Actuellement, je suis dans la recherche d'un nouveau challenge, motivé, rigoureux, autonome et proactif, je souhaite rejoindre une entreprise afin de mettre à sa disposition mes compétences professionnelles et acquérir des nouvelles expériences.



Mes compétences :

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Microsoft Office

XHTML

CSS

Wordpress

Joomla

OpenOffice

Microsoft Windows

Ubuntu

GNU/Linux

Logistique

Gestion de projet

Travail en équipe

Management

Gestion commerciale