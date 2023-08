Ingénieur chimiste de formation (ENSCL), j'ai principalement travaillé en R&D dans le domaine phytosanitaire et pharmaceutique : développement et validation de méthodes d'analyses chez Sipcam Phyteurop et Bayer Cropscience, recherche pharmaceutique en chimie médicinale chez Basilea Pharmaceutica.

Aujourd'hui, je suis responsable qualité des filières Ologoéléments et Acides Aminés et de la mise en place du reglement REACH au sein de mon entreprise.