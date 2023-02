Adeline RIGAUD

Bonjour à tous !



Écrivain créatif, je suis webmarketer d'âme et d'expérience.



Spécialisée en SEO, je bénéficie pour autant d'une certaine polyvalence web : diplômée en Master marketing des technologies innovantes depuis 2014, j'ai depuis lors 8 ans d'expérience approfondie en webmarketing et e-commerce, que ce soit en des termes techniques ou organisationnels.



Forte d'une culture e-commerce, la réactivité, l'imagination, la veille concurrentielle, l'étude contextuelle et le reporting sont mes maîtres-mots.

Dans le monde concurrentiel qu'est le notre, les pure players doivent être capables de se démarquer et de prévoir minutieusement leurs actions de communication digitale et d'en évaluer en permanence leur efficacité pour un ROI sublimé.



Mes compétences et ma personnalité minutieuse et positive sont à l'écoute de ceux ou celles, qui comme moi, ont pour maître Google !



Mes compétences :

SMO

SEO

Marketing

Google Adwords

Reporting

Newsletters

Mise en place de strategies web et communication