Adonis TSILA

Une expérience professionnelle confirmée sur des secteurs concurrentiels, alliant une double compétence chasseur et éleveur : Grands Comptes, PME’s/PMI’s et Partenaires, en vente directe et indirecte et en cycles de vente complexes et longs.

Un savoir-faire managérial dans la conduite des équipes en s’appuyant sur des qualités relationnelles de management capables de fédérer, mobiliser, animer, motiver des équipes.



Ce sont toutes ces compétences nécessaires :

- au pilotage et la mise en œuvre de votre politique commerciale,

- à la définition de votre stratégie commerciale,

- à votre développement commercial.



Que je vous propose.



Sur la base de mon parcours, je serai heureux de vous rencontrer pour vous présenter mon projet d'entreprise.



Mes compétences :

Gestion documentaire

Management

Chef des ventes

Négociation

Grands comptes

Ged

Logistique

LAD

Dématérialisation

RAD

Prospection commerciale

Business Process Outsourcing

Numérisation

Développement commercial

Directeur commercial