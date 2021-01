Adrien MONTHEU

Consultant en installation générale avec 7 ans d' expérience professionnelle.

Maîtrise parfaite du logiciel AUTOCAD 2D/3D et fortes capacités d' adaptation sur d' autres logiciels notamment PDMS;

Très bonne maîtrise de l' anglais et l' allemand , recheche un poste dans le domaine de l' installation soit en etudes ou en calculs.



Mes compétences :

Réaliser l'étude d'un ouvrage chaudronné à partir d'un cahier de

charges.

Réaliser l'étude d'une installation générale de tuyauteries.

Réalisation de maquettes 3D en installation générale.



Réalisation de plans à lencre et desquisses à la main.

Réaliser les dessins de définition en assurance qualité.