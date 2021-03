Adrien PAGANELLI

Spécialisé et formé en finance d’entreprise j’ai su développer mes compétences en comptabilité et en gestion de projet informatique.



Cela m'a ainsi permis de travailler pour l'éditeur CEGID en qualité de Chef de Projet.



Je continue mon parcours dans l'univers de la Tech chez IDEAN (ex: Backelite) , leader du service design dans le développement d'applications mobiles



Mes compétences :

VBA Visual Basic

Excel

SQL

Procédures collectives

Anglais

VBA

Finance

Banque

Analyse financière

Audit

Comptabilité

Php

SYSCOA

Gestion budgétaire

Prévisionnel

Product owner

Cegid

Quadratus

Team Foundation Server

Agile

Scrum

JavaScript