En quelques mots, Adrien Pernois, un passionné de radio, de musique, des nouvelles technologies et des médias en générales.



J'y fait carrière depuis un peu plus de trois ans et après être passé par plusieurs postes au sein de divers radio, ou entreprise en relation avec le milieu, j'ai pu y acquérir une certaine expérience dans le domaine de la production (audio) ,réalisation (radio) ou bien encore dans celui de la programmation musicale.



J'espère que vous y trouverez toutes les informations nécessaires sinon veuillez trouver mes coordonnées ci-dessous.



Port : 06 50 05 57 71 ,

Email :apernois@gmail.com .



Bonne visite à tous .



Adrien Pernois.



Mes compétences :

Pragmatique

Dynamique

Proactive

Rigoureux