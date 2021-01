Adrien PITAULT

Après des années de césure en Angleterre, en Australie et aux États-Unis, je suis installé à Paris où je travaille depuis 3 ans à la commercialisation des offres du Crédit Mutuel en tant que Chargé de Clientèle.



Actuellement à la recherche d'un poste plus pointu dans le domaine du conseil en patrimoine, je suis également passionné par les sujets internationaux et le marché des non-résidents notamment.



Outre la pratique d'un anglais courant, je justifie de plus de 4 ans d'expérience professionnelle dans le domaine bancaire et de plus de 5 années de formation économique, commerciale et patrimoniale.



Par ailleurs, le consulting, la mise en place de projet et l'écologie m'intéressent particulièrement.







Mes compétences :

Adobe Photoshop, Dreamweaver

Harvest BIG

Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint, Access

Vente

Conseil

Assurance

Juridique

Négociation

Fiscalité

International

Droit

Gestion de patrimoine

Gestion de projet

Certification AMF